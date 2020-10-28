Росія продовжує швидко сповзати вниз у світовому рейтингу країн за рівнем життя

Про це повідомляють економічні аналітики, які вивчили останній звіт МВФ про загальносвітову економічну ситуацію. Звіт напередодні був опублікований на офіційному сайті організації.

МВФ зробив невтішний для Росії прогноз, згідно з яким через п'ять років рівень життя в РФ буде на рівні Туркменії.

Аналітики відзначили, що РФ за підсумками поточного року займе 68-е місце в світі по ВВП на душу населення.

Стан економіки Росії дійсно плачевний: генерація ВВП на 14% менше, ніж роком раніше; подушевий ВВП скотився на рівні 2016-2017 років; загальний обсяг ВВП в доларовому вираженні впав до відміток 2007 року.

У сукупності, за оцінкою експертів МВФ, це призведе до того, що через 5 років путінського правління рівень життя в Росії буде як в Туркменії. Тобто залишилося 5 років до остаточного краху. Експерти відзначають, що російську економіку охопила масштабна криза, яка пов'язана з цілою низкою найважливіших факторів.

Обвалення цін на нафту і газ, втрата Російською Федерацією ринків в Європі та Азії, а також економічні санкції за вторгнення на Донбасі і окупацію Криму продовжують добивати в російську економіку.

Нагадаємо, Росія зважилася на військову допомогу Вірменії, послані літаки.

Як повідомляла Politeka, Ердоган епічно вказав місце РФ, підтримавши Україну.

Також Politeka писала, що знаменитий російський боксер вирішив побудувати будинок в Криму і поплатився: "Найняв бригаду з Донбасу, а ті..."