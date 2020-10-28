Ні для кого не секрет, що у одного з найвідоміших кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова є вілла в Італії на березі озера Комо

Однак про те, то в Італії в графі професія у скандального українофоба стоїть "артист", знають далеко не всі.

Про це повідомляється на сторінці "Жити в Росії" в Twitter, передає Politeka.net.

"Шкода тих громадян Росії, які досі вважають його журналістом...", – резюмує автор публікації.

У коментарях користувачі також опублікували скрін, що підтверджує слова топікстартера. За їхніми словами, люди, які мають ПНП, повинні надати про себе всю інформацію.

"Чим вам клоун не артист?", "Артист малих форм. І оригінального жанру", "У нас він почесний вечірній мудозвон", – пишуть під публікацією.

Вперше про віллу Соловйова в Італії розповів у своєму розслідуванні опозиціонер Олексій Навальний. За його словами, ця нерухомість спочатку була оформлена на американську фірму Соловйова, але потім він переоформив її на себе.

В одному з інтерв'ю у пропагандиста поцікавилися, чому він вибрав Італію, а не Крим. Той відповів, що не любить його погоду та інфраструктуру.

Раніше ми розповідали про те, що Соловйов впевнений: розгром України нібито ще більше звеличить президента Росії Володимира Путіна.

Маразматичну ідею він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1". Агресивними випадами в бік України він відреагував на заяву українського політолога Василя Вакарова про падіння рейтингу лідера росіян.

Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського.

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