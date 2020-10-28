Ни для кого не секрет, что у одного из самых известных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева имеется вилла в Италии на берегу озера Комо

Однако о том, то в Италии в графе профессия у скандального украинофоба стоит «артист», знают далеко не все.

Об этом сообщается на странице «Жить в России» в Twitter, передает Politeka.net.

«Жаль тех граждан России, которые до сих пор считают его журналистом...», – резюмирует автор публикации.

В комментариях пользователи также опубликовали скрин, подтверждающий слова топикстартера. По их словам, люди, имеющие ВНЖ, должны предоставить о себе всю информацию.

«Чем вам клоун не артист?», «Артист малых форм. И оригинального жанра», «У нас он почетный вечерний мудозвон», – пишут под публикацией.

Впервые о вилле Соловьева в Италии рассказал в своем расследовании оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, эта недвижимость изначально была оформлена на американскую фирму Соловьева, но потом он переоформил ее на себя.

В одном из интервью у пропагандиста поинтересовались, почему он выбрал Италию, а не Крым. Тот ответил, что не любит его погоду и инфраструктуру.

Ранее мы рассказывали о том, что Соловьев уверен: разгром Украины якобы еще больше возвеличит президента России Владимира Путина.

Маразматичную идею он озвучил в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслируют на телеканале «Россия 1». Агрессивными выпадами в сторону Украины он отреагировал на заявление украинского политолога Василия Вакарова о падении рейтинга лидера россиян.

Напомним, что Соловьев получил "по Путину" за оскорбления Зеленского.

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