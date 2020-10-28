Якщо Єреван закріпиться на позиціях, на Баку чекає катастрофа

Азербайджан все більше відрізає Нагірний Карабах від Вірменії

За останньою інформацією, Арія Азербайджану підійшла до Лачинського коридору, який з'єднує Вірменію і Карабах. Про це повідомляє «Диалог.UA» з посиланням на повідомлення представника Міноборони Вірменії Арцруна Ованнісяна.

Те, що Азербайджан намагається прорватися в напрямку Лачина, щоб відрізати Єреван від Карабаху, підтвердили і в оборонному відомстві Вірменії.

Ованнісян під час брифінгу напередодні розповів про появу нової ділянки фронту вздовж нижньої течії річки Воротан в Нагірному Карабасі. Звідти війська Азербайджану намагаються прорватися до Лачину. Вони вже на 7-9 кілометрів наблизилися до Лачинського коридору, і на 12-14 кілометрів до самого Лачину.

Якщо Азербайджан закріпиться на цих позиціях, то становище Вірменії стане катастрофічним.

"Саме через Лачинський коридор проходить ключова траса, що з'єднує території Вірменії і Нагірного Карабаху. Це єдина "артерія", яка їх сьогодні пов'язує", – зазначають журналісти.

Виходячи з останніх подій в зоні конфлікту, ніхто ніякого перемир'я не дотримується і близько. Незважаючи на те, що Москва виступила посередником під час переговорів, сторони порушили його і тепер звинувачують одна одну в обстрілах.

Тим часом російські пропагандисти закликають Кремль терміново перекинути російський спецназ через грузинську територію в Нагірний Карабах, не питаючи офіційного дозволу у Грузії або будь-якої іншої країни.

Зокрема військовий кореспондент каналу "Росія-1" Олександр Сладков запропонував Росії єдиний спосіб, щоб допомогти Вірменії – направити через чужі території російську техніку. Він заявив, що винищувачі Росії повинні прилетіти, куди їм треба, і не звертати уваги на проблеми перетину простору чужих територій.

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