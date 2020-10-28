У лавах армії Вірменії загострюється обстановка, бійці волають про маштабні проблеми

Крім того, на деяких ділянках фронту добровольці відмовляються воювати і заявляють, що командування кинуло їх. Адже найчастіше добровольців просто привозять на лінію фронту без продовольства, амуніції та озброєння, повідомляє Діалог.

Також було опубліковано відео, де військові Вірменії скаржаться на своє командування (щоб подивитися його доскрольте до кінця сторінки).

Прибулі на фронт добровольцями обурилися, що їх кинули без продовольства і постачання. Крім того, між командиром підрозділу і солдатами розгорнулася сварка прямо на передових позиціях. В таких умовах вірменські військові відмовляються воювати і заявляють, що їх кинули без чобіт, з рогатками на танки противника.

"Змушують йти на ворога з рогатками. Кажуть, що немає зброї. Ми хочемо зброю. А нас змушують йти на танки пішки",- скаржиться один з військових.

Також раніше повідомлялося, що чим далі просувається Азербайджан у звільненні окупованого Нагірного Карабаху, тим сильніший тиск чиниться на нього.

Так, на засіданні Ради Безпеки ООН Росія і Франція запропонували проект резолюції, за допомогою якої хотіли примусити Азербайджан до припинення деокупації регіону. Однак плани РФ зазнали поразки.

Нагадаємо, у Росії пригрозили Азербайджану" Іскандерами", деталі.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан накрив вогнем Карабах, Вірменія несе катастрофічні втрати.

Також Politeka писала, що Ердоган розкусив Путіна і позбавив того звання головного миротворця.