В рядах армии Армении накаляется обстановка, бойцы волают о маштабных проблемах
Кроме того, на некоторых участках фронта добровольцы отказываются воевать и заявляют, что командование бросило их. Ведь зачастую добровольцев просто привозят на линию фронта без продовольствия, амуниции и вооружения, сообщает Диалог.
Также было опубликовано видео, где военные Армении жалуются на свое командование (чтобы посмотреть его доскрольте до конца страницы).
Прибывшие на фронт добровольцами возмутились, что их бросили без продовольствия и снабжения. Кроме того, между командиром подразделения и солдатами развернулась ссора прямо на передовых позициях. В таких условиях армянские военные отказываются воевать и заявляют, что их бросили без сапог, с рогатками на танки противника.
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"Заставляют идти на врага с рогатками. Говорят, что нет оружия. Мы хотим оружие. А нас заставляют идти на танки пешком", - жалуется один из военных.
Также ранее сообщалось, что чем дальше продвигается Азербайджан в освобождении оккупированного Нагорного Карабаха, тем более сильное давление оказывается на него.
Так, на заседании Совета Безопасности ООН Россия и Франция предложили проект резолюции, с помощью которой хотели принудить Азербайджан к прекращению деоккупации региона. Однако планы РФ потерпели поражение.
Напомним, в России пригрозили Азербайджану "Искандерами", детали.
Как сообщала Politeka, Азербайджан накрыл огнем Карабах, Армения несет катастрофические потери.
Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.