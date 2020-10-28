В окупованій Керчі пройшов заплив "Доплисти до Перемоги"

Він був присвячений 75-ій річниці перемоги у Другій світовій війні й активно висвітлювався в кримських ЗМІ.

Заплив протяжністю 555 кілометрів стартував у російському Новоросійську 19 жовтня, а завершиться в Севастополі 7 листопада.

Він проходить за маршрутом Новоросійськ - Сукко - Анапа - Благовіщенська - Веселівка - Керч - мис Опук - мис Чауда - Феодосія - Судак - Алушта - Ялта - Форос - Балаклава - 35 берегова батарея-Севастополь.

Захід не залишився осторонь уваги блогерів, які розповідають про життя Криму в окупації.

"Окупанти тренуються маотати з Криму вплав: у Керчі пройшов заплив "Доплисти до Перемоги", присвячений 75-річчю Перемоги. Листопад на носі, а у цих маразматиків вічний дев'ятомай. За що б рашисти не взялися, все у них перетворюється в ла*но", – зазначив КРИМський бандерівець.

Оккупанты тренируются уматывать из Крыма вплавь: в Керчи прошел заплыв «Доплыть до Победы», посвященный 75-летию победобесия. Ноябрь на носу, а у этих маразматиков вечный девятомай. За что бы рашисты ни взялись, все у них превращается в дерьмо https://t.co/NRGTpADKBp pic.twitter.com/2mdMxXSKwP — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) October 27, 2020

"Закінчувався місяць жовтень. Побєдобіссю не було видно кінця і краю. Теж завжди хотіли дізнатися, як живуть люди без головного мозку? Тепер ви знаєте!", – додає блогер Vitauskas.

Раніше ми писали про те, що окупанти похвалилися новою базою для російських військових під Сімферополем.

"Колаборант Константинов радісно повідомив про нову військову частину, яку відбудували для російських військових у Перевальному під окупованим Сімферополем. І водичку сюди провели, а ви і далі в тазиках купайтеся», – написав блогер КРИМський бандерівець.

Нагадаємо, Росія збирається забезпечити кримчан стічними водами.

Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.