З бійцями ЗСУ взаємодіяли СБУ, Нацполіція, Нацгвардія та інші силові структури
Захисники України зі складу угруповання військ, яке несе бойову службу на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом, взяли участь у планових тренуваннях підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Про це повідомила прес-служба Командування Об'єднаних сил ЗСУ в Facebook
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Генерал-лейтенант Сергій Наєв підкреслив, що необхідність цих тренувань продиктована наявністю на території, прилеглій до півострова, стратегічно важливих об'єктів з високим ступенем загрози терористичних посягань. Після таких тренувань бійці готові дати відсіч диверсантам. На тренуваннях бійці знешкодили диверсійно-розвідувальні групи противника, які намагалися прорватися через Крим в Україну.
За словами Наєва, під час навчань головним завданням для військових було відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника. Практична складова відпрацьовувалася щодня як вдень, так і вночі.
"Підвищення рівня навченості особового складу протидиверсійних підрозділів є запорукою успішної протидії терористичним загрозам з боку противника в смузі відповідальності угруповання військ на півдні України та забезпечення безпеки наших громадян",-зазначив генерал-лейтенант.
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