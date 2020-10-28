С бойцами ВСУ взаимодействовали СБУ, Нацполиция, Нацгвардия и другие силовые структуры
Защитники Украины из состава группировки войск, которая несет боевую службу на админгранице с временно оккупированным Крымом, приняли участие в плановых тренировках подразделений Сил специальных операций ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook
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Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что необходимость этих тренировок продиктована наличием на территории, прилегающей к полуострову, стратегически важных объектов с высокой степенью угрозы террористических посягательств. После таких тренировок бойцы готовы дать отпор диверсантам. На тренировках бойцы обезвредили диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались прорваться через Крым в Украину.
По словам Наева, во время учений главной задачей для военных была отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника. Практическая составляющая отрабатывалась ежедневно как днем, так и ночью.
"Повышение уровня обученности личного состава противодиверсионных подразделений является залогом успешного противодействия террористическим угрозам со стороны противника в полосе ответственности группировки войск на юге Украины и обеспечения безопасности наших граждан", – отметил генерал-лейтенант.
Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.
Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.
Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.