Російські терористи на Донбасі знову порушили домовленості про перемир'я

Минулої доби, 27 жовтня, у смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші, влаштувавши провокаційні обстріли позицій Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в Facebook.

Так, в районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а недалеко від населеного пункту Піски - ручний протитанковий гранатомет. Крім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де діючи підло під покровом ночі противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.



Терористи ж 27 жовтня, за даними в Twitter офіцера ЗСУ Сергія Нещадима, мали одну небойову втрату – загинув окупант зі складу 4 ОМСБр 2 АК РФ.

Що ж стосується захисників України, то вони знаходяться в готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, але одночасно дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.

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