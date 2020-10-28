Российские террористы на Донбассе снова нарушили договоренности о перемирии

За прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины, устроив провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески – ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумов, где действуя подло под покровом ночи противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.



Террористы же 27 октября, по данным в Twitter офицера ВСУ Сергея Нещадима, имели одну небоевую потерю – погиб оккупант из состава 4 ОМСБр 2 АК РФ.

Что же касается защитников Украины, то они находятся в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, но одновременно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.

Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.

Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.