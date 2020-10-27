Майбутнє президента Рф Володимира Путіна залежатиме від результатів виборів у США

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив соціолог Ігор Ейдман на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, доля Путіна може вирішитися на американських виборах.

"Якщо переможе Байден і демократи візьмуть більшість у Сенаті, вони змусять путінську владу відповісти за приниження, допомогу Трампу, злом і злив своєї пошти та інші провокації", - упевнений експерт.

Ейдман підкреслив, що наслідки для РФ будуть дуже важкими.

"Жорсткі санкції можуть мати катастрофічні наслідки: обвальне падіння курсу рубля в поєднанні з таким же відтоком капіталів, арешт олігархічних активів на Заході, банківська криза, дефолт державних корпорацій і банків за своїми борговими зобов'язаннями. Тільки такий економічний хаос здатний привести до політичних катаклізмів і краху режиму",- підсумував соціолог.

Нагадаємо, президентські вибори в США пройдуть 3 листопада. Головними претендентами на пост глави держави є чинний президент Дональд Трамп і Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп достроково проголосував на президентських виборах. Трамп проголосував у бібліотеці округу Палм-Біч. Як розповів президент, голосування було "дуже безпечним "і"ідеальним".

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, Лукашенко і Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

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