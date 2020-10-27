Будущее президента Рф Владимир Путина будет зависеть от результатов выборов в США

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил социолог Игорь Эйдман на своей страничке в Facebook.

По его словам, судьба Путина может решиться на американских выборах.

"Если победит Байден и демократы возьмут большинство в сенате, они заставят путинские власти ответить за унижение, помощь Трампу, взлом и слив своей почты и другие провокации", - уверен эксперт.

Эйдман подчеркнул, что последствия для РФ будут очень тяжелыми.

"Жесткие санкции могут иметь катастрофические последствия: обвальное падение курса рубля в сочетании с таким же оттоком капиталов, арест олигархических активов на Западе, банковский кризис, дефолт государственных корпораций и банков по своим долговым обязательствам. Только такой экономический хаос способен привести к политическим катаклизмам и краху режима",- подытожил социолог.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Главными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Дональд Трамп и Джо Байден.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах. Трамп проголосовал в библиотеке округа Палм-Бич. Как рассказал президент, голосование было "очень безопасным" и "идеальным".

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

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