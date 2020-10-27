Як вам таке рішення жінки?

Дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анна Акопян пройде військові збори і відправиться в Нагірний Карабах

Як передає Politeka.net, про таке рішення вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"З завтрашнього дня загін з 13 жінок, в тому числі і я, приступить до військових занять. Через кілька днів ми вирушимо захищати Батьківщину. Ми не можемо поступитися ні батьківщину, ні свою честь противнику", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що у вересні Акопян повідомила, що хоче провести 45-денні жіночі військові збори. У них можуть брати участь дівчата і жінки від 18 до 27 років.

Раніше стало відомо, що і син прем'єра Вірменії Пашиняна записався добровольцем в армію.

"Я тільки що записався добровольцем в Центральному військкоматі. Шановні товариші по службі, настала наша черга служити Батьківщині", – повідомив хлопець у соцмережах.

Відзначимо, що 26 жовтня, починаючи з 17.00, щільність вогню в Нагірному Карабасі різко збільшилася.

Зокрема, прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що Збройні сили Азербайджану обстрілюють позиції противника зі ствольної і реактивної артилерії, а також застосовують танки.

У свою чергу Міноборони Азербайджану повідомляють, що вірменські військові обстріляли підрозділи армії в одному з сіл Лачинського району.

Також азербайджанські військові спростували інформацію Вірменії про обстріли зі свого боку.

Нагадаємо, Азербайджан накрив вогнем Карабах, Вірменія зазнає катастрофічних втрат.

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