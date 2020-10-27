Как вам такое решение женщины?

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян пройдет военные сборы и отправится в Нагорный Карабах

Как передает Politeka.net, об таком решении она сообщила на своей страничке в Facebook.

"С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к военным занятиям. Через несколько дней мы отправимся защищать родину. Мы не можем уступить ни родину, ни свою честь противнику", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в сентябре Акопян сообщила, что хочет провести 45-дневные женские военные сборы. В них могут участвовать девушки и женщины от 18 до 27 лет.

Ранее стало известно, что и сын премьера Армении Пашиняна записался добровольцем в армию.

"Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служить родине", – сообщил парень в соцсетях.

Отметим, что 26 октября, начиная с 17.00, плотность огня в Нагорном Карабахе резко увеличилась.

В частности, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции противника из ствольной и реактивной артиллерии, а также применяют танки.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщают, что армянские военные обстреляли подразделения армии в одном из сел Лачинского района.

Также азербайджанские военные опровергли информацию Армении об обстрелах со своей стороны.

Напомним, Азербайджан накрыл огнем Карабах, Армения несет катастрофические потери.

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