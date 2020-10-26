Ситуація в Нагірному Карабасі у понеділок стала більш загостреною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, 26 жовтня, починаючи з 17.00, щільність вогню в Нагірному Карабаху різко збільшилася.

Зокрема, прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що Збройні сили Азербайджану обстрілюють позиції противника зі ствольної і реактивної артилерії, а також застосовують танки.

Тим часом Telegram-канал "армії" Нагірного Карабаху стверджує, що противник відкриває вогонь із "Градів" і "Смерчів" по Мартунінскому району, місту Мартакерту і селах верхнього Аскеранського підрайону.

"У місті Мартуні противник обстріляв житловий будинок. Дані про постраждалих уточнюються", - розповіли рятувальники Нагірного Карабаху.

У Міноборони Азербайджану тим часом повідомляють, що о 08.05 вірменські військові обстріляли підрозділи армії в одному з сіл Лачинського району.

Також азербайджанські військові спростували інформацію Вірменії про обстріли зі свого боку.

В Азербайджані заявляють, що їхні військові дотримуються перемир'я по всій лінії фронту.

Нагадаємо, Азербайджан накрив вогнем Карабах, Вірменія несе катастрофічні втрати.

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