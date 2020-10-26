Ситуація в Нагірному Карабасі у понеділок стала більш загостреною
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".
Так, 26 жовтня, починаючи з 17.00, щільність вогню в Нагірному Карабаху різко збільшилася.
Зокрема, прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що Збройні сили Азербайджану обстрілюють позиції противника зі ствольної і реактивної артилерії, а також застосовують танки.
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Тим часом Telegram-канал "армії" Нагірного Карабаху стверджує, що противник відкриває вогонь із "Градів" і "Смерчів" по Мартунінскому району, місту Мартакерту і селах верхнього Аскеранського підрайону.
"У місті Мартуні противник обстріляв житловий будинок. Дані про постраждалих уточнюються", - розповіли рятувальники Нагірного Карабаху.
У Міноборони Азербайджану тим часом повідомляють, що о 08.05 вірменські військові обстріляли підрозділи армії в одному з сіл Лачинського району.
Також азербайджанські військові спростували інформацію Вірменії про обстріли зі свого боку.
В Азербайджані заявляють, що їхні військові дотримуються перемир'я по всій лінії фронту.
Нагадаємо, Азербайджан накрив вогнем Карабах, Вірменія несе катастрофічні втрати.
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