Ситуация в Нагорном Карабахе в понедельник стала более обостренной
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".
Так, 26 октября, начиная с 17.00, плотность огня в Нагорном Карабахе резко увеличилась.
В частности, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции противника из ствольной и реактивной артиллерии, а также применяют танки.
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Между тем Telegram-канал "армии" Нагорного Карабаха утверждает, что противник открывает огонь из "Градов" и "Смерчей" по Мартунинскому району, городу Мартакерту и селам верхнего Аскеранского подрайона.
"В городе Мартуни противник обстрелял жилой дом. Данные о пострадавших уточняются", - рассказали спасатели Нагорного Карабаха.
В Минобороны Азербайджана тем временем сообщают, что в 08.05 армянские военные обстреляли подразделения армии в одном из сел Лачинского района.
Также азербайджанские военные опровергли информацию Армении об обстрелах со своей стороны.
В Азербайджане заявляют, что их военные соблюдают перемирие по всей линии фронта.
Напомним, Азербайджан накрыл огнем Карабах, Армения несет катастрофические потери.
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