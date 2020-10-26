Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська офіційно оголосила про початок "народного страйку" в Білорусі
Тихановська підкреслила, що термін виконання "народного ультиматуму" вийшов. Заяву опублікували на її офіційній сторінці в Telegram.
За її словами, страйк - це наступний крок білорусів до свободи, припинення насильства і нових виборів, а також чорний день для президента Білорусі Олександра Лукашенка.
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"Термін виконання вимог Народного ультиматуму вийшов. Білоруси знають: 26 жовтня головна робота - показати, що ніхто не буде працювати на режим. Працівники державних заводів і підприємств, транспортники і шахтарі, викладачі та студенти з самого ранку почали страйкувати", – зазначила Тихановська.
Опозиціонерка Світлана Тихановська висловила впевненість, що приватний бізнес, релігійні громади, культурні та спортивні діячі, айтішники підтримають страйкуючих і зупинять свою роботу на день.
"Адже страйк держпідприємств - це важіль економічного тиску. А страйк приватних компаній - прояв солідарності кожного з кожним, і це не менш важливо", – пояснила вона.
Тихановська закликала підтримати працівників МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Білоруськалія та інших заводів. Тихановська також закликала підтримати державних підприємств.
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