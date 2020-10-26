Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская официально объявила о начале "народной забастовки" в Беларуси
Тихановская подчеркнула, что срок выполнения "народного ультиматума" вышел. Заявление опубликовали на ее официальной странице в Telegram.
По ее словам, забастовка – это следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам, а также черный день для президента Беларуси Александра Лукашенко.
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"Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Беларусы знают: 26 октября главная работа – показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтёры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать", – отметила Тихановская.
Оппозиционерка Светлана Тихановская выразила уверенность, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день.
"Ведь забастовка госпредприятий – это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно", – пояснила она.
Тихановская призвала поддержать работников МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Беларуськалия и других заводов. Тихановская также призвала поддержать работников государственных предприятий.
Напомним, Светлана Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.
Как сообщала Politeka, Светлана Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.
Также Politeka писала, что Светлана Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.