Вот это поворот!

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская официально объявила о начале "народной забастовки" в Беларуси

Тихановская подчеркнула, что срок выполнения "народного ультиматума" вышел. Заявление опубликовали на ее официальной странице в Telegram.

По ее словам, забастовка – это следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам, а также черный день для президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Беларусы знают: 26 октября главная работа – показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтёры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать", – отметила Тихановская.

Оппозиционерка Светлана Тихановская выразила уверенность, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день.

"Ведь забастовка госпредприятий – это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно", – пояснила она.

Тихановская призвала поддержать работников МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Беларуськалия и других заводов. Тихановская также призвала поддержать работников государственных предприятий.

Напомним, Светлана Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Светлана Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Светлана Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.