Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах и, по мнению многих, реальная их победительница Светлана Тихановская сделала новое заявление о Крыме

В эфире литовского канала LRT она сказала, что изначально озвучивала позицию, которая принята в Беларуси.

«Крым de jure украинский, а de facto – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», – подчеркнула она.

По ее словам, сейчас главная задача разобраться с ситуацией в Беларуси, провести там новые честные выборы, а с Крымом все сложно:

«У белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас».

Когда ведущая подчеркнула, что в Литве все выступают за то, что Россия оккупировала Крым, и поинтересовалась более четкой позицией Тихановской, та заявила, что уже сказала о международных законах.

На вопро, признает ли Лукашенко Крым российским, беглая оппозиционерка ответила, что все зависит от того, как сложится диалог российского и белорусского президентов. Все остальные узнают позицию политика «в последнюю очередь».

Ранее мы писали о том, что муж Тихановской попал в базу «Миротворца». В в 2016 и 2017 годах в Фейсбуке Сергей Тихановский публиковал снимки с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры с мероприятий, в которых участвовал вместе с патриархом Кириллом, информацию о своих незаконных поездках в Крым после оккупации с хэштегом «Крым наш» и тому подобное.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Лукашенко возмутил жалобой на "майданутых" украинцев.