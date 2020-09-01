Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах и, по мнению многих, реальная их победительница Светлана Тихановская сделала новое заявление о Крыме
В эфире литовского канала LRT она сказала, что изначально озвучивала позицию, которая принята в Беларуси.
«Крым de jure украинский, а de facto – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», – подчеркнула она.
По ее словам, сейчас главная задача разобраться с ситуацией в Беларуси, провести там новые честные выборы, а с Крымом все сложно:
Кристина Асмус в постели впечатлила размером своих малинок: "Как же тоскует по Гарику"
Опьяненная любовью подруга Харламова выставила своих внушительных "близняшек": "Боже, это перебор!"
Бесстыжая Кароль произвела фурор на «Танцях з зірками», показавшись в тесном платье без белья: «Как выпирают!»
Украинская девушка Бонда задрала ноги и поразила видом в распахнутом халате: "Слишком красива, чтобы..."
«У белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас».
Когда ведущая подчеркнула, что в Литве все выступают за то, что Россия оккупировала Крым, и поинтересовалась более четкой позицией Тихановской, та заявила, что уже сказала о международных законах.
На вопро, признает ли Лукашенко Крым российским, беглая оппозиционерка ответила, что все зависит от того, как сложится диалог российского и белорусского президентов. Все остальные узнают позицию политика «в последнюю очередь».
Ранее мы писали о том, что муж Тихановской попал в базу «Миротворца». В в 2016 и 2017 годах в Фейсбуке Сергей Тихановский публиковал снимки с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры с мероприятий, в которых участвовал вместе с патриархом Кириллом, информацию о своих незаконных поездках в Крым после оккупации с хэштегом «Крым наш» и тому подобное.
Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.
Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.
Также Politeka писала, что Лукашенко возмутил жалобой на "майданутых" украинцев.