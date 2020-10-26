Президент України Володимир Зеленський звернувся з жорсткою вимогою до МОЗ

Зокрема глава держави вимагає від Міністерства охорони здоров'я достовірної статистики щодо тих, хто успішно переміг коронавірус та хто ще хворіє.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Як стало відомо, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави. Зеленський зажадав перевірити все ще раз і дати йому нові дані, адже цифри можуть бути не точними.

"На нараді Володимир Зеленський гостро поставило питання про достовірність статистики хворих і видужалих", - йдеться в повідомленні.

Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції. Відомство ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, а негативний тест на COVID-19 здавати не потрібно.

Також раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський різко відповів українським депутатам, які незадоволені ідеєю народовладдя в Україні. Володимир Зеленський нагадав, що одним з пунктів його передвиборної програми було народовладдя, яке повинно, за його словами, повернути народу довіру до влади.

У залі Верховної Ради хтось із нардепів почав шуміти, на що відреагував президент: "їдьте в Росію, якщо вам там подобається".

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним

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