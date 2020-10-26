Одна з головних пропагандисток Росії Маргарита Симоньян раптово перейнялася результатами опитування "5 питань від президента", яке пройшло в Україні в день місцевих виборів

Зокрема, не змогла своєю увагою обійти головний редактор Russia Today запитання про те, як українці ставляться до легалізації медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?.

"70 відсотків українців підтримали легалізацію марихуани в медичних цілях (екзитпол). Я вважаю, з цього дня можна вважати, що ми дійсно більше не один народ. Ментально, принаймні", – заявила Симоньян на своїй сторінці в Twitter.

Твіт пропагандистки викликав дуже жваве обговорення. Знайшлося чимало тих, хто підтримав Симоньян в словах про "не один народ". Але були й ті, хто зумів поставити її на місце.

"Що за дурниці, Маргарита! Проведіть у нас аналогічне опитування спочатку!", "Тому що у нас аргентинський кокаїн?", "Заздрість – погане почуття, Маргарита!", "В московії надають перевагу кокаїну", "Згоден. Більше немає, адже вони рухаються в майбутнє. Звичайно, можна думати "навіщо? все ж будуть дути". Але ж легал-я просто виводить цей бізнес з тіні. Той, хто курив – продовжить курити, просто без ризику зловити умовку (в Росії - сісти). Той хто не курив – не буде і далі", "якщо ви так впевнені, що тема часткового легалайзу, хоча б декриміналізації споживання в Росії неактуальна, то зробіть голосовку в Твіттері. Ми всі дізнаємося один народ чи не один", "а коли вірмени й українці були одним народом? Вірніше, скільки тисячоліть тому?", – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, головна пропагандистка Кремля проговорилася про план ліквідації Навального.

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