Одна из главных пропагандисток России Маргарита Симоньян внезапно озаботилась результатами опроса «5 вопросов от президента», который прошел в Украине в день местных выборов

Вчастности, не смогла своим вниманием обойти главный редактор Russia Today вопрос о том, как украинцы относятся к легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?.

«70 процентов украинцев поддержали легализацию марихуаны в медицинских целях (экзитпол). Я полагаю, с этого дня можно считать, что мы действительно больше не один народ. Ментально, по крайней мере», – заявила Симоньян на своей странице в Twitter.

Твит пропагандистки вызвал очень оживленное обсуждение. Нашлось немало тех, кто поддержал Симоньян в словах про «не один народ». Но были и те, кто сумел поставить ее на место.

«Что за глупости, Маргарита! Проведите у нас аналогичный опрос сначала!», «Потому что у нас аргентинский кокаин?», «Зависть – плохое чувство, Маргарита!», «В московии предпочитают кокаин», «Согласен. Больше нет, ведь они двигаются в будущее. Конечно, можно думать «зачем? все же будут дуть». Но ведь легал-я просто выводит этот бизнес из тени. Тот. кто курил - продолжит курить, прост без риска словить условку (в России - сесть). Тот кто не курил - не будет и дальше», «Если вы так уверены, что тема частичного легалайза, хотя бы декриминализации потребления в России неактуальна, то сделайте голосовалку в твиттере. Мы все узнаем один народ или не один», «А когда армяне и украинцы были одним народом? Вернее, сколько тысячелетий назад?», – пишут в комментариях.

Напомним, главная пропагандистка Кремля проговорилась о плане ликвидации Навального.

Как сообщала Politeka, Симоньян призвала Лаврова ввести войска в Украину и получила ответ.

Также Politeka писала, что Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа.