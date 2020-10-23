На форуме «Валдай» российский президент Владимир Путин заявил, что если бы Россия хотела отравить Алексея Навального, то не отпустила бы его на лечение в Германию

При этом он не произносил имя политика, назвав его «фигурантом» и «гражданином», – передает Politeka.net.

После такого заявления главы РФ не смолчала и одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян. На своей странице в Twitter главный редактор Russia Today написала очень неоднозначную фразу.

«Если бы в России хотели отравить Навального, его бы сбила машина», – гласит твит журналистки.

Эти слова вызвали шквал комментариев в сторону пропагандистки, и многие пользователи реально шокированы тем, что подобные вещи озвучивает лицо, представляющее государственное СМИ.

«Не раскроете детали в следующем твите? Как, кем, какими средствами, (мат. часть,) производятся данные операции?», «Это госиздание?», «А ведь она что-то знает:)», «Это была ошибка в выборе средств уволенного руководителя ФСБ. Даже не посадили», «Если бы у вас и у вашего мужа был мозг….», «А откуда такие познания?», «Симоньян вообще понимает, что с ней будет когда "все это" закончится?)», «Подумай, если есть чем, какой бред ты несёшь на государственном уровне!», «И это государственное издание, его официальная позиция. Жуть!», «Попробовал представить себе, как СЕО ВВС объясняет миру, что британский премьер при желании совсем не так убивал бы лидера оппозиции», – пишут под публикацией.

Ранее Симоньян открыто заявила, что сомневается в отравлении оппозиционера, подтвержденном немецкими экспертами, и призвала в этом вопросе больше верить Путину.

Напомним, однокурсник Путина рассказал, за что совершено покушение на Навального.

Как сообщала Politeka, устранение Навального планировалось давно, в РФ раскрыли детали.

Также Politeka писала, что Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа.