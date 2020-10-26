Чим далі просувається Азербайджан у звільненні окупованого Нагірного Карабаху, тим сильніший тиск чиниться на нього

Так, на засіданні Ради Безпеки ООН Росія і Франція запропонували проект резолюції, за допомогою якої хотіли примусити Азербайджан до припинення деокупації регіону. Про це у своєму блог на Фейсбуці пише військовий експерт Олексій Арестович.

Однак, підкреслив він, плани РФ зазнали поразки:

"Зусиллями непостійних членів РБ ООН з країн-учасниць руху неприєднання проект був провалений".

За словами автора, є підстави говорити про те, що на Азербайджан здійснюється колосальний зовнішньополітичний тиск. Підтвердженням тому може служити нарада президента Алієва з вищим військовим керівництвом Республіки.

"Нарада з генералітетом підтверджує, що за сумою причин на фронті настав принциповий момент – і президент Азербайджану хоче знати – які перспективи, щоб точніше вибудовувати зовнішню політику", – зазначив Арестович.

Він виділив кілька пунктів, згідно з якими позиція Азербайджану в цьому конфлікті прояснилася.

Так, ні про яке призупинення деокупації і мови бути не може. Питання в тому, відбудеться вона мирним чио військовим шляхом? Азербайджан готовий призупинити бої тільки за умови надання чіткого графіка виведення військ Вірменії.

Однак зараз позиція Алієва незавидна. Росія не тільки узгодила позиції по Карабаху з Францією, але і почала допомагати Вірменії матеріально, про що свідчать рейси двох літаків з Мінеральних Вод у Гюмрі. І навряд чи на бортах були цукерки, іронізує експерт.

Крім того, з Ірану зайшов російський "гумконвой".

Вивчивши останні розклади на карті, блогер висловив особисту думку щодо подальшого розвитку ситуації:

"Офіційний Баку, маючи деякі проблеми з просуванням на фронті на двох ділянках з трьох, і, перебуваючи під потужним зовнішньополітичним тиском, вирішив взяти паузу у вигляді чергового формально дотримуваного перемир'я, для проведення консультацій і підготовки наступного військового етапу. Бойові дії, звичайно, при цьому тривають, бо перемир'я негайно і традиційно було порушено – питання тільки в інтенсивності цих дій".

В одному Арестович впевнений точно: Азербайджан не зупиниться на шляху звільнення окупованих територій.

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