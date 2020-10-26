Протиповітряна система Нагірного Карабаху майже повністю зруйнована військами Азербайджану
За допомогою дронів азербайджанська армія позбавила Вірменію двох ЗРК "С-300" й одного "С-125", передає Діалог.UA.
Втрата трьох зенітно-ракетних комплексів в ході ескалації в Нагірному Карабасі стала важким ударом для Вірменії. Через деякий час в мережі з'явилися карти районів, де були знищені ЗРК.
Судячи із зображень, тільки один комплекс був знищений на території Нагірного Карабаху: "С-125" розбитий біля Степанакерта.
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Обидва "С-300" розбомблені барижуючими дронами IAI Harop ізраїльського виробництва на вірменській території поблизу кордонів з Карабахом.
На думку експертів, азербайджанські військові спеціально спочатку знищили "С-125", який прикривав "С-300", а потім вдарили по основних цілях.
Раніше ми писали про те, що в Росії закликають Вірменію до більш рішучих дій по відношенню до Азербайджану в разі подальшої ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі. Так, завідувач відділом Кавказу Інституту країн СНД Володимир Євсєєв радить Росії і Вірменії завдати ударів по нафтогазовій інфраструктурі Азербайджану.
"Республіка Азербайджан надзвичайно залежна від експорту вуглеводнів. У разі затягування цього конфлікту і небажання домовлятися, я думаю, що вірменська держава має повне право на застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" проти нафтогазової інфраструктури республіки Азербайджан з метою припинення втрат мирного населення з обох сторін. Я вважаю, що це було б гуманно. Тому що інакше нинішню владу Баку, яка годується в основному за рахунок експорту нафти і газу, не зупинити", – на повному серйозі пропонує Євсєєв.
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