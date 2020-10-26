Противовоздушная система Нагорного Карабаха почти полностью разрушена войсками Азербайджана

С помощью дронов азербайджанская армия лишила Армению двух ЗРК «С-300» и одного «С-125», передает Диалог.UA.

Потеря трех зенитно-ракетных комплексов в ходе эскалации в Нагорном Карабахе стала тяжелым ударом для Армении. Через некоторое время в Сети появились карты районов, где были уничтожены ЗРК.

Судя по изображениям, только один комплекс был уничтожен на территории Нагорного Карабаха: «С-125» разбит возле Степанакерта.

Оба «С-300» разбомблены барражирующими дронами IAI Harop израильского производства на армянской территории вблизи границ с Карабахом.

По мнению экспертов, азербайджанские военные специально сначала уничтожили «С-125», который прикрывал «С-300», а затем ударили по основным целям.

Ранее мы писали о том, что в Росии призывают Армению к более решительным действиям по отношению к Азербайджану в случае дальнейшей эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Так, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев советует России и Армении нанести удары по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана.

««Республика Азербайджан чрезвычайно зависима от экспорта углеводородов. В случае затягивания этого конфликта и нежелания договариваться, я думаю, что армянское государство имеет полное право на применение оперативно-тактических комплексов «Искандер» против нефтегазовой инфраструктуры республики Азербайджан с целью прекращения потерь мирного населения с обеих сторон. Я считаю, что это было бы гуманно. Потому что иначе нынешнюю власть Баку, котрая кормится в основном за счет экспорта нефти и газа, не остановить», – на полном серьезе предлагает Евсеев.

Напомним, Армения решилась на месть Украине после встречи Зеленского с Эрдоганом.

Как сообщала Politeka, Савченко объяснила, что ждет Карабах с приходом миротворцев.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.