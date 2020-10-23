Колишній ватажок лугнаських комуністів розкритикував окупаційну "владу" в ОРДЛО та місцевих жителів, які свого часу підтримали "руську весну"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, колишній нардеп Спірідон Кілінкаров, який втік до РФ після початку російської агресії на Донбасі, в ефірі у пропагандиста Кремля Вадима Соловйова поскаржився на ватажків "ЛНР" і "ДНР", а також на людей, які підтримали "руську весну" на Донбасі.

"Якщо ще буде пару років такої політики по відношенню до Донбасу... Там не буде війни, там нікого буде ні зачищати, ні захищати. Треба розібратися... З тими, хто обіцяв... Давайте ми з цими людьми розберемося, а потім будемо думати, що з усім цим робити. Ті, хто прийшли на Донбас нажитися, накрасти і піти, я думаю, їх треба підвісити за одне місце. Це буде дуже справедливо", - заявив він.

Він пояснив, що перш за все має на увазі проблеми на підприємствах ОРДЛО, борги по зарплатах, в зв'язку з чим місцеві робітники влаштовують страйки.

Слід зазначити, що до цього він вже заявляв, що ватажки так званих "республік" на Донбасі абсолютно нічого не тямлять в управлінні територіями і довели анклави до катастрофічного стану.

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