Бывший главарь лугнаських коммунистов раскритиковал оккупационную "власть" в ОРДЛО и местных жителей, которые в свое время поддержали "русскую весну"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, бывший нардеп Спиридон Килинкаров, который сбежал в РФ после начала российской агрессии на Донбассе, в эфире у пропагандиста Кремля Вадима Соловьева пожаловался на главарей "ЛНР" и "ДНР", а также на людей, которые поддержали "русскую весну" на Донбассе.

"Если еще пару лет такой политики по отношению к Донбассу... Там не будет войны, там некого будет ни зачищать, ни защищать. Надо разобраться... С теми, кто обещал... Давайте мы с этими людьми разберемся, а потом будем думать, что со всем этим делать. Те, кто пришли на Донбасс нажиться, наворовать и уйти, я думаю, их надо подвесить за одно место. Это будет очень справедливо", - заявил он.

Он объяснил, что прежде всего имеет в виду проблемы на предприятиях ОРДЛО, долги по зарплатам, в связи с чем местные рабочие устраивают забастовки.

Следует отметить, что до этого он уже заявлял, что главари так называемых "республик" на Донбассе абсолютно ничего не смыслят в управлении территориями и довели анклавы до катастрофического состояния.

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