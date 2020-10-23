Українським волонтерам на Донбасі доводилось давати окупантам пальне в обмін на наших воїнів
Як повідомляє Politeka, про це розповів волонтер Павло Нетьосов в інтерв'ю "Новинарні".
Так, Нетьосов разом з волонтерської групою "Евакуація 200", ризикуючи власними життями, їздили на окуповану територію Донбасу, щоб забирати тіла загиблих українських воїнів.
Волонтер розповів, що окупанти висували умови, щоб тіла забирали не військові, а після декількох місій "Евакуації 200" вони вже вимагали, щоб тіла забирали виключно ці люди, бо вже знали їх.
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"Я вважаю, що варто було йти на такі поступки ворогу, щоб забрити останки", - впевнений волонтер.
Він також розповів, що доводилось обмінювати полонених військових на пальне.
"Якось нам сказали під час такої місії передати сепаратистам пальне. Ми так і зробили – передали каністри, а потім мовчки вивели двох наших хлопців, посадили в машину. Таким же чином члену нашої команди Леоніду Бондару вдалося обміняти двох бійців із батальйону "Донбас" за позивними "Лекс і "Заноза" (Максим Фіногін і Олексій Фокін, які потрапили в полон біля селища Червоносільське після виходу з Іловайська наприкінці серпня 2014 року, - ред.)", - розповів він.
Волонтер наголосив, що українське суспільство навряд чи з розумінням поставилось би до таких дій.
"Напевно, якби одразу суспільство про те дізналося, розірвали б нас і всіх переговорників на шматки – як то так, паливо давати окупантам! А чи вартувало це життів і здоров’я хлопців? Впевнений, що вартувало! Звісно, такі випадки були одиничними й ситуативними", - поділився Нетьосов.
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