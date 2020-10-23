Українським волонтерам на Донбасі доводилось давати окупантам пальне в обмін на наших воїнів

Як повідомляє Politeka, про це розповів волонтер Павло Нетьосов в інтерв'ю "Новинарні".

Так, Нетьосов разом з волонтерської групою "Евакуація 200", ризикуючи власними життями, їздили на окуповану територію Донбасу, щоб забирати тіла загиблих українських воїнів.

Волонтер розповів, що окупанти висували умови, щоб тіла забирали не військові, а після декількох місій "Евакуації 200" вони вже вимагали, щоб тіла забирали виключно ці люди, бо вже знали їх.

"Я вважаю, що варто було йти на такі поступки ворогу, щоб забрити останки", - впевнений волонтер.

Він також розповів, що доводилось обмінювати полонених військових на пальне.

"Якось нам сказали під час такої місії передати сепаратистам пальне. Ми так і зробили – передали каністри, а потім мовчки вивели двох наших хлопців, посадили в машину. Таким же чином члену нашої команди Леоніду Бондару вдалося обміняти двох бійців із батальйону "Донбас" за позивними "Лекс і "Заноза" (Максим Фіногін і Олексій Фокін, які потрапили в полон біля селища Червоносільське після виходу з Іловайська наприкінці серпня 2014 року, - ред.)", - розповів він.

Волонтер наголосив, що українське суспільство навряд чи з розумінням поставилось би до таких дій.

"Напевно, якби одразу суспільство про те дізналося, розірвали б нас і всіх переговорників на шматки – як то так, паливо давати окупантам! А чи вартувало це життів і здоров’я хлопців? Впевнений, що вартувало! Звісно, такі випадки були одиничними й ситуативними", - поділився Нетьосов.

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