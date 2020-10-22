З початком війни, коли Віталію було 16, почав ходити до військкомату і проситися в армію. Його не брали. Не брали і в добровольчі батальйони. Коли виповнилося 18, підписав 5-річний контракт і воює досі. Каже, що прийшов в армію, щоб захищати Батьківщину.

Андрій ще зі школи хлопець прагнув захищати Батьківщину. У 2013-му хотів вступати до Донецького військового ліцею, але не вступив, бо, каже, вимагали хабарі. З приходом "русского мира" на Донбас намагалися з друзями чинити опір. Кілька разів нападали на блокпости сепаратистів.

21-річний Дмитро на війні вже два з половиною роки. Хлопцеві стало прикро, що на його землю прийшли чужі люди і почали знищувати його країну. Народжений в Україні, Дмитро не хоче жити під чужим прапором. Сподівається, що скоро прапор його країни замаячить над звільненим Донбасом.