Українці, попри юний вік, відпраляються воювати на Донбас
Як передає Politeka.net, історії українських бійців розповіли на Facebook-сторінці 93-ї бригади ОМБр Холодний Яр.
З початком війни, коли Віталію було 16, почав ходити до військкомату і проситися в армію. Його не брали. Не брали і в добровольчі батальйони. Коли виповнилося 18, підписав 5-річний контракт і воює досі. Каже, що прийшов в армію, щоб захищати Батьківщину.
Андрій ще зі школи хлопець прагнув захищати Батьківщину. У 2013-му хотів вступати до Донецького військового ліцею, але не вступив, бо, каже, вимагали хабарі. З приходом "русского мира" на Донбас намагалися з друзями чинити опір. Кілька разів нападали на блокпости сепаратистів.
21-річний Дмитро на війні вже два з половиною роки. Хлопцеві стало прикро, що на його землю прийшли чужі люди і почали знищувати його країну. Народжений в Україні, Дмитро не хоче жити під чужим прапором. Сподівається, що скоро прапор його країни замаячить над звільненим Донбасом.
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