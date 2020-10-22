Украинцы, несмотря на юный возраст, отправляются воевать на Донбасс
Как передает Politeka.net, истории украинских бойцов рассказали на Facebook-страничке 93-й бригады ОМБр Холодний Яр.
С началом войны, когда Виталию было 16, начал ходить в военкомат и проситься в армию. Его не брали. Не брали и в добровольческие батальоны. Когда исполнилось 18, подписал 5-летний контракт и воюет до сих пор. Говорит, что пришел в армию, чтобы защищать Родину.
Андрей еще со школы парень стремился защищать Родину. В 2013-м хотел поступать в донецкий военный лицей, но не поступил, потому что, говорит, требовали взятки. С приходом «русского мира» на Донбасс пытались с друзьями сопротивляться. Несколько раз нападали на блокпосты сепаратистов.
21-летний Дмитрий на войне уже два с половиной года. Парню стало обидно, что на его землю пришли чужие люди и начали уничтожать его страну. Рожденный в Украине, Дмитрий не хочет жить под чужим флагом. Надеется, что скоро флаг его страны замаячит над освобожденным Донбассом.
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