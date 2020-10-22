С началом войны, когда Виталию было 16, начал ходить в военкомат и проситься в армию. Его не брали. Не брали и в добровольческие батальоны. Когда исполнилось 18, подписал 5-летний контракт и воюет до сих пор. Говорит, что пришел в армию, чтобы защищать Родину.