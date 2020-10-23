Украинским волонтерам на Донбассе приходилось давать оккупантам топливо в обмен на наших воинов

Как сообщает Politeka, об этом рассказал волонтер Павел Нетесов в интервью сайту "Новинарня".

Так, Нетесов вместе с волонтерской группой "Эвакуация 200", рискуя собственными жизнями, ездили на оккупированную территорию Донбасса, чтобы забирать тела погибших украинских воинов.

Волонтер рассказал, что оккупанты выдвигали условия, чтобы тела забирали не военные, а после нескольких миссий "Эвакуации 200" они уже требовали, чтобы тела забирали исключительно эти люди, потому что уже знали их.

"Я считаю, что стоило идти на такие уступки врагу, чтобы забрить останки", - уверен волонтер.

Он также рассказал, что приходилось обменивать пленных военных на горючее.

"Как-то нам сказали во время такой миссии передать сепаратистам топливо. Мы так и сделали – передали канистры, а потом молча вывели двух наших ребят, посадили в машину. Таким же образом члену нашей команды Леониду Бондарю удалось обменять двух бойцов из батальона "Донбасс" с позывными "Лекс и "Заноза" (Максим Финогиной и Алексей Фокин, которые попали в плен возле поселка Червоносельское после выхода из Иловайска в конце августа 2014 года, - ред.)", - рассказал он.

Волонтер подчеркнул, что украинское общество вряд ли с пониманием отнеслось бы к таким действиям.

"Наверное, если бы сразу общество об этом узнало, разорвали бы нас и всех переговорщиков на куски – как это так, топливо давать оккупантам! А стоило ли это жизней и здоровья ребят? Уверен, что стоило! Конечно, такие случаи были единичными и ситуативными", - поделился Нетесов.

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