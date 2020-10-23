Украинским волонтерам на Донбассе приходилось давать оккупантам топливо в обмен на наших воинов
Как сообщает Politeka, об этом рассказал волонтер Павел Нетесов в интервью сайту "Новинарня".
Так, Нетесов вместе с волонтерской группой "Эвакуация 200", рискуя собственными жизнями, ездили на оккупированную территорию Донбасса, чтобы забирать тела погибших украинских воинов.
Волонтер рассказал, что оккупанты выдвигали условия, чтобы тела забирали не военные, а после нескольких миссий "Эвакуации 200" они уже требовали, чтобы тела забирали исключительно эти люди, потому что уже знали их.
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"Я считаю, что стоило идти на такие уступки врагу, чтобы забрить останки", - уверен волонтер.
Он также рассказал, что приходилось обменивать пленных военных на горючее.
"Как-то нам сказали во время такой миссии передать сепаратистам топливо. Мы так и сделали – передали канистры, а потом молча вывели двух наших ребят, посадили в машину. Таким же образом члену нашей команды Леониду Бондарю удалось обменять двух бойцов из батальона "Донбасс" с позывными "Лекс и "Заноза" (Максим Финогиной и Алексей Фокин, которые попали в плен возле поселка Червоносельское после выхода из Иловайска в конце августа 2014 года, - ред.)", - рассказал он.
Волонтер подчеркнул, что украинское общество вряд ли с пониманием отнеслось бы к таким действиям.
"Наверное, если бы сразу общество об этом узнало, разорвали бы нас и всех переговорщиков на куски – как это так, топливо давать оккупантам! А стоило ли это жизней и здоровья ребят? Уверен, что стоило! Конечно, такие случаи были единичными и ситуативными", - поделился Нетесов.
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