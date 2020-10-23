Азербайджан знищив "Гради" Вірменії, є жертви серед військових

Як передає Politeka.net, кадри успішної атаки розмістили на сайті Міністерство оборони Азербайджану (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах видно вибухи декількох установок реактивної системи залпового вогню" Град " (Індекс ГРАУ — 9К51) 122 мм калібру. Одна з установок була заряджена боєкомплектом, який здетонував після прямого попадання ракети дрона.

Також у військовому відомстві повідомили про жертви у Вірменії серед військових.

"Знищені жива сила і бронетехніка противника, який готувався до передислокації", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це не перша вдала атака азербайджанських військових у Підгірному Карабасі.

Раніше оборонне відомство поділилося кадрами артилерійського обстрілу позицій противника, причому він ведеться не тільки вдень, але і вночі.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, на спірній території донині йдуть активні бойові зіткнення. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення. Також між сторонами конфлікту відбулися домовленості про припинення вогню, але через деякий час ситуація знову загострилася.

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