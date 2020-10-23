На Донбасі загинув російський найманець з Ростова-на-Дону, який воював на боці бойовиків "Л/ДНР"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал українського військового блогера Анатолія Штірліца.
Так, стало відомо, що 7 жовтня на Донбасі загинув мешканець Ростова-на-Дону (РФ) Руслан Манжук.
"Застрелений товаришем по службі на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин в ході спільного розпиття спиртних напоїв", - повідомий Штірліц.
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Він також прикріпив скріншоти із соцмереж, де родичі бойовика повідомили про його загибель.
Так, брат російського найманця повідомив, що він "трагічно загинув" 7 жовтня. Бойовику було 34 роки.
Також у мережі з'явились фото труни з ростовським бойовиком.
Раніше повідомлялось, що бойовики понесли втрати на Донбасі у день народження лідера країни-агресора Володимира Путіна, 7 жовтня 2020 року. В той день в окупованому Стаханові Луганської області бойовик розстріляв двох своїх товарищів по службі. На позиціях поблизу Слов'яносербська під час розпиття алкогольних напоїв окупант розстріляв у бліндажі двох бойовиків, після чого зник у невідомому напрямку.
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