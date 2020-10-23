Российскому наемнику было 34 года

На Донбассе погиб российский наемник из Ростова-на-Дону, воевавший на стороне боевиков "Л/ДНР"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал украинского военного блогера Анатолия Штирлица.

Так, стало известно, что 7 октября на Донбассе погиб житель Ростова-на-Дону (РФ) Руслан Манжук.

"Застрелен сослуживцем на почве внезапно возникших неприязненных отношений в ходе совместного распития спиртных напитков", - сообщил Штирлиц.

Он также прикрепил скриншоты из соцсетей, где родственники боевика сообщили о его гибели.

Так, брат российского наемника сообщил, что он "трагически погиб" 7 октября. Боевику было 34 года.

Также в сети появились фото гроба с ростовским боевиком. Его погрузили в авто "груз 200" с номерами "ДНР".

Ранее сообщалось, что боевики понесли потери на Донбассе в день рождения лидера страны-агрессора Владимира Путина, 7 октября 2020 года. В тот день в оккупированном Стаханове Луганской области боевик расстрелял двух своих товарищей по службе. На позициях вблизи Славяносербска во время распития алкогольных напитков оккупант расстрелял в блиндаже двух боевиков, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, оккупанты РФ стянули технику под Иловайск, тревожные данные.

Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.

Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.