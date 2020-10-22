Бойовики не сидять склавши руки в період так званого перемир'я на Донбасі, а активно зміцнюють і розширюють свої позиції та озброюються

Про те, що зараз відбувається на Донбасі, пише телеграм-канал "Вільнодумець".

Так, за інформацією автора, в підрозділи 1 АК 8-ї армії ПВО РФ систематично приїжджають інспектори МО РФ і різних військових округів РФ, щоб вивчати ситуацію на можливих напрямках наступу українських військ, дають рекомендації щодо ступеня укріпленості позицій і їх поліпшення, і так далі.

Вже помічено, що після таких візитів бойовики не пускають членів СММ ОБСЄ на свої позиції і збивають безпілотники місії, які моніторять всі порушення домовленостей.

Стало відомо і про те, що, за рекомендацією Міноборони РФ, окупанти зміцнюють позиції важкою технікою і, замість застарілих Т-64, завозять танки Т-72Б. Причому везуть їх залізничними складами вночі в Іловайськ, звідки непомітно переміщують ближче до лінії розмежування.

Але найбільш тривожне полягає в тому, що в окремих підрозділах першого і другого армійських корпусів з'явилися комплекти української військової форми.

"Не виключаються провокації з боку російських військовослужбовців, переодягнених у форму ЗСУ. Російські пропагандисти майстри куховарити фейки типу "розіп'ятих хлопчиків". Однак, у даному випадку, слід бути гранично уважними, так як, найімовірніше, мета провокації – дискредитація ЗСУ й України в цілому. Кремлівські ЗМІ вже готуються "вести репортажі з місця подій", – йдеться в публікації.

У тилу бойовики теж активно будують дві лінії оборони на окупованих територіях, перша з яких недалеко від лінії розмежування. Будівництво йде серйозне: з'являються інженерні споруди із застосуванням металоконструкцій і бетонних робіт, командні та спостережні пункти.

На думку інсайдера, такі дії можуть говорити тільки про одне: російські окупаційні війська нікуди не збираються йти і Росія має намір на невизначений час заморозити конфлікт на Донбасі:

"Вони будуть тримати Україну в напрузі, вбиваючи солдатів, руйнуючи економіку і не давати розвиватися країні. Може хтось і побачив в очах Путіна бажання миру, але в справах його цього не видно".

Нагадаємо, запеклі бої розгорнулися на Донбасі, бойовики вдарили по захисниках України.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

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