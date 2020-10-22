​У Росії вирішили випробувати на підлітках вакцину від китайського вірусу

На новину у росЗМІ звернув увагу блогер Фашик Донецький, опублікувавши у своєму телеграм-каналі відповідний скрін.

"Сьогодні я прочитав про те, що науковий центр "Вектор" планує почати клінічні дослідження вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона" на дітях 14-17 років, при цьому склад вакцини міняти не будуть. Про це повідомив генеральний директор Центру "Вектор" Рінат Максютов", – пише він.

Блогер нагадав читачам про те, як російські пропагандисти раз у раз розповідали про таємні українські лабораторії, в яких випробовують усякі сумнівні препарати на людях, і не втримався від сарказму, заговоривши про карму.

"Пропоную російським бабам перезаряджати рожатории і не плакати: якщо ваше дитя не здохло за межами рф, то здохне від вакцини. І нех** верещати про те, що, мовляв вбили краувінушшку - вам 7 років про**м на те, як ваші діти вбивають чужих дітей на сході України, в Сирії, в Лівії і т д. Жріть", – не стримувався у виразах він.

Тим часом стало відомо, що широко розрекламована російська вакцина від китайського вірусу насправді виявилася ветеринарними ліками.

Сенсаційну заяву про справжній вміст "чудо-препарату" зробив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук глава російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев.

За його словами, нікому при здоровому глузді і добрій пам'яті не прийде в голову колоти людям це. Однак в Росії вирішили інакше.

Нагадаємо, Україна рішуче відмовилася від російської вакцини, в Росії запищали від злості.

Як повідомляла Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

Також Politeka писала, що у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців.