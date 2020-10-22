Ватажка бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, він же Моторола, якого знищили в жовтні 2016 року, прибрали свої ж

Таке сенсаційне зізнання з нагоди четвертої річниці загибелі одіозного терориста зробив екс-командир бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін в одному з інтерв'ю, уривком з якого поділився у своєму блозі донецький журналіст Денис Казанський. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.

Гіркін прямо заявив, що Моторолу вбили не якісь українські диверсанти, а свої ж соратники по боротьбі за "рускій мір". За його словами, конкретним винуватцем смерті Мотороли є Владислав Сурков.

"За добу до вбивства Мотороли в під'їзді його будинку був знятий пост охорони. У той же день, як була знята охорона, прийшли ліфтери і почали перевіряти ліфт... Не буду стверджувати, причетні до цього українські диверсанти чи ні, але те, що до цього точно причетні ті, кого називають "свої", – це факт", – заявив колишній бойовик.

За його словами, рішення про ліквідацію Мотороли ухвалював, серед інших, і Владислав Сурков, який курирував український напрямок і бойовиків "ДНР" та "ЛНР" з Кремля. Ба більше, Гіркін каже, що Сурков несе відповідальність і за загибель інших відомих польових командирів.

"У той час саме Сурков Владислав Юрійович курирував українську лінію. 100% без нього не обійшлося. Так само, як вбивство Мозгового і всіх інших більшої частини польових командирів", – підкреслив він.

Як зазначив Денис Казанський, такі твердження з вуст людини, яка, фактично, стала засновником "ДНР", і про роль якої у війні на Донбасі відомо всім, вже ніяк не спишеш на українське вкидання чи фейк.

"Вся історія зі знищенням Мотороли у всіх фарбах показує всю суть сучасної Росії, "руського миру" і професійних "новоросів". Вони спочатку з людей роблять "героїв Новоросії", підносять, потім їх "мочать" без усякого жалю, а потім починають ставити їм пам'ятники і кричати про злочини київської хунти, підлу українську ДРГ, а прості люди на це ведуться", – зазначив блогер.

Як відомо, 16 жовтня, рівно через чотири роки після загибелі в ліфті, Арсену Павлову, відомому під позивним Моторола, відкрили пам'ятник у Донецьку. Погруддя встановлено на Алеї Героїв у Донецькому парку імені Ленінського комсомолу.

Біля нього вже встигла сфотографуватися скандальна російська артистка Юлія Чичеріна, відома своєю підтримкою бойовиків "Л/ДНР".

Нагадаємо, портрет ліквідованого Гіві виставили в Третьяковській галереї.

Як повідомляла Politeka, угруповання Мотороли і Гіві розташовувалися в церквах МП.

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