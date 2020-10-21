У Росії знову розбився військовий літак

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російський сайт "Інтерфакс".

Так, у Хабаровському краї (РФ) впав фронтовий бомбардувальник Су-34.

За офіційною інформацією, льотчики, які керували повітряним судном, катапультувалися. Наразі їхнім життям нічого не загрожує.

Також повідомляється, що фронтовий бомбардувальник Су-34 здійснював плановий навчально-тренувальний політ.

Політ здійснювався без боєкомплекту. Літак упав в лісисто-рівнинній місцевості. На землі руйнувань немає.

Відомо, що літак належав до Східного військового округу Росії. Зараз на місце події для встановлень причин та обставин події направиливідповідну комісію командування.

Раніше повідомлялось, що 19 травня в районі підмосковного міста Клин впав вертоліт. Мі-8 ВКС Росії впав на землю під час навчально-тренувального польоту. Вертоліт приземлився у болото на безлюдній місцевості. Нікому з екіпажу вижити не вдалося. Всього в результаті авіакатастрофи загинули три людини. За даними російських ЗМІ, вертоліт впав через технічну несправність. Відомо, що він виконував політ без боєкомплекту. На борту було три людини - всі вони загинули.

Нагадаємо, раніше на навчаннях у Росії розбився винищувач, перші подробиці: "весь екіпаж...".

Також Politeka писала, що Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.