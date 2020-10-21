В России снова разбился военный самолет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российский сайт "Интерфакс".

Так, в Хабаровском крае (РФ) упал фронтовой бомбардировщик Су-34.

По официальной информации, летчики, управлявшие воздушным судном, катапультировались. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Также сообщается, что фронтовой бомбардировщик Су-34 совершал плановый учебно-тренировочный полет.

Полет осуществлялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет.

Известно, что самолет принадлежал к Восточному военному округу России. Сейчас на место происшествия для установлений причин и обстоятельств происшествия направили соответствующую комиссию командования.

Ранее сообщалось, что 19 мая в районе подмосковного города Клин упал вертолет. Ми-8 ВКС России упал на землю во время учебно-тренировочного полета. Вертолет приземлился в болото на безлюдной местности. Никому из экипажа выжить не удалось. Всего в результате авиакатастрофы погибли три человека. По данным российских СМИ, вертолет упал из-за технической неисправности. Известно, что он выполнял полет без боекомплекта. На борту было три человека - все они погибли.

Напомним, ранее на учениях в России разбился истребитель, первые подробности: "весь экипаж...".

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.