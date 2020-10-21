Для декого навіть звичайний суп став делікатесом

Жителі окупованого Донбасу поскаржилися на зростання цін на продукти

Ситуація ускладнилася у зв'язку з посухою і неврожаєм, передає "Діалог".



Так, літр соняшникової олії на окупованій території можна купити за 100 рублів і більше. Картопля коштує від 55 руб. за кг; цукор — від 46 руб. за кг; крупа геркулес — 48-49 руб. за кг; яйця — 60-70 руб. за десяток; банани — від 70 руб; за кг; яблука — від 100 руб. за кг.

Місцеві жителі впевнені, що ситуація на прилавках магазинів з часом тільки погіршиться.

"Вже забули, що таке хороше життя. Жодної обіцянки влади наші не виконали"," а ще Україну лаємо, замилюють населенню очі"," яблука прям золоті, ціни як в Москві, зарплати як в Зімбабве"," живемо гірше рабів, каструля супу розтягується на тиждень", - цитує видання скарги жителів ОРДЛО.



Раніше повідомлялося, що катастрофічну ситуацію з ліками в ОРДЛО вже визнають і самі окупанти, попри бажання показати райдужну картинку.

У "республіках" практично не залишилося антирабічної вакцини (від сказу), препаратів для лікування онкологічних захворювань, ліків ВІЛ-інфікованим.