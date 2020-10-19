Поки що Росії нічого протиставити перемогам Азербайджану, за спиною якого стоїть Туреччина

Протягом найближчих двох-трьох тижнів на Донбасі можливе дуже серйозне загострення військового конфлікту

Про це заявив російський пропагандист, військовий оглядач, який "працював" на сході України Юрій Котенок, передає "Диалог.UA".

Приводом для подібних слів послужила ситуація в Нагірному Карабасі, де через 30 років заморожений конфлікт переріс у нову війну.

Котенок вважає, що Баку постарається в максимально стислі терміни вирішити питання з Карабахом, а "фактор Ердогана" нікуди не дінеться.

"Туреччина воює з Росією сетецентрично: створює лінії напруги скрізь, де відбувається зіткнення з Москвою — Ідліб, Карабах, Лівія, вже і Україна. Звідси педалювання теми кримських татар і лобзання з Зеленським", – міркує він.

Котенок говорить про чергову ескалацію на сході України, знаючи про перемир'я. Він стверджує, що Росія буде змушена ухвалювати "жорсткі рішення".

"Тільки сукупність факторів (тиск на азербайджанський бізнес, демонстрація військової потужності на Кавказі і Прикаспії, надання зримої допомоги республікам Донбасу) може показати геополітичним противникам, що Росія буде чинити опір", – пояснив пропагандист.

Як відомо, Котенок отримав ногайські поранення 8 жовтня при обстрілі азербайджанськими ЗС храму Казанчецоц в Шуші. У нього вражені руки, ноги, спина, легені, серце.

Пропагандист висвітлював військові події під час першої та другої чеченських воєн, в Сирії, Осетії, а також рапортував про "боротьбу ополченців" на Донбасі.

Раніше сержант запасу Національної гвардії Латвії Август Августінс розповів, що Кремль втрачає вплив на Кавказі. Довгий час Путін міг підтримувати "гармонію" між Баку і Єреваном, втягуючи Вірменію в міжнародні організації, створені ним же, що дозволило йому просувати свої інтереси в регіоні – "як вовку серед овець", то після того, як Туреччина підтримала Азербайджан, він зіткнувся з противником сильнішим і хитрішим, ніж сам.

Також стало відомо, що нібито, офіційна Анкара запропонувала Москві вирішити питання в Карабасі за ідлібською моделлю – розділити територію на зони контролю. Але Росія відкинула пропозицію Туреччини.

Нагадаємо, Москва вирішила втрутитися в конфлікт в Карабасі, готується відповідь Туреччини і Пакистану.

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