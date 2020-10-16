​Протоієрей Олександр Авдюгін з Луганської області, який відкрито підтримував бойовиків, розчарувався в окупантах

Як передає Politeka.net, про раптове прозріння священнослужителя розповів журналіст і блогер Денис Казанський на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Поп Олександр Авдюгін з Луганської області в 2013-2014 виступав за російський мир і проти євроінтеграції, підтримував бойовиків. А тепер не розуміє, чому в аптеках Луганська немає ліків і навіть парацетамол не купити. Хм, чому ж так вийшло?",- задався питанням блогер.

У своєму відео він розповів, що в січні 2014 року він же виступав від імені своїх парафіян: "Чим довше триватиме цей бардак, тим більше прихильників, а їх і зараз предостатньо, - забути, що таке держава "Україна" і зробити град Київ іноземним містом..."



Але в 2020 році, його думка різко змінилася:

"Гріш ціна всім економічним, політичним і культурним перемогам, якщо наші бабусі і дідусі звичайного парацетамолу купити не можуть, Я вже не кажу про інші препарати", - обурився Авдюгін на своїй сторінці в Facebook.

Раніше ми повідомляли, що в аптеках окупованого Луганська не вистачає ліків.

Жителі " ЛНР " в соцмережах масово скаржаться на черги в аптеки, а окупаційна влада закликає не панікувати і не запасатися ліками.

Як стверджують жителі ОРДЛО, черги за препаратами нагадує їм часи СРСР, коли люди годинами, а то й дня чекали дефіцитних продуктів

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.