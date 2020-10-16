​Протоиерей Александр Авдюгин из Луганской области, который открыто поддерживал боевиков, разочаровался в оккупантах

Как передает Politeka.net, о внезапном прозрении священнослужителя рассказал журналист и блогер Денис Казанский на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Поп Александр Авдюгин из Луганской области в 2013-2014 выступал за русский мир и против евроинтеграции, поддерживал боевиков. А теперь не понимает, почему в аптеках Луганска нет лекарств и даже парацетамол не купить. Хм, почему же так получилось?", - задался вопросом блогер.

В своем видео он рассказал, что в январе 2014 года он же выступал от имени своих прихожан: "Чем дольше будет продолжаться этот бардак, тем больше сторонников, а их и сейчас предостаточно, - забыть, что такое государство "Украина" и сделать град Киев иностранным городом..."



Но в 2020 году, его мнение резко изменилось:

"Грош цена всем экономическим, политическим и культурным победам, если наши бабули и дедушки обыкновенного парацетамола купить не могут, я уже не говорю об иных препаратах", - возмутился Авдюгин на своей страничке в Facebook.

Ранее мы сообщали, что в аптеках оккупированного Луганска не хватает лекарств.

Жители "ЛНР" в соцсетях массово жалуются на очереди в аптеки, а оккупационные власти призывают не паниковать и не запасаться лекарствами.

Как утверждают жители ОРДЛО, очереди за препаратами напоминает им времена СССР, когда люди часами, а то и дня ждали дефицитных продуктов

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.