Кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська має намір відвідати Україну

За її словами, візит планується провести після місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.

"На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ти починаєш говорити. Я відповідаю: "ні, вони не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас. Наші мови трохи ближче". Найближчим часом ми плануємо поїздку до Києва. Після місцевих виборів вже", - зазначила Тихановська в коментарі для "Радіо Свобода".

Також стало відомо, що світла Тихановська була оголошена в міждержавний розшук.



Про це "Інтерфаксу" передавати офіційний представник білоруського МВС Ольга Чемоданова.

За даними інформагентства, Тихановська розшукується за заклики до повалення конституційного ладу в Білорусі.

Раніше опозиціонерка звернулася до Лукашенка з вимогою до 25 жовтня добровільно покинути президентський пост і звільнити всіх політв'язнів.

В іншому випадку Тихановська пообіцяла загальнонаціональний страйк.

Нагадаємо, Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Тихановська приголомшила заявою про окупацію Криму.

Також Politeka писала, що Тихановська приголомшила висловлюванням щодо України.







