Кандидатка в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская намерена посетить Украину

По ее словам, визит планируется провести после местных выборов, которые пройдут 25 октября.

"На Западе меня часто спрашивают, понимают ли россияне белорусский язык, когда ты начинаешь говорить. Я отвечаю: "Нет, они не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе". В ближайшее время мы планируем поездку в Киев. После местных выборов уже", - отметила Тихановская в комментарии для "Радио Свобода".

Также стало известно, что Светла Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск.



Об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.

По данным информагентства, Тихановская разыскивается за призывы к свержению конституционного строя в Беларуси.

Ранее оппозиционерка обратилась к Лукашенко с требованием до 25 октября добровольно покинуть президентский пост и освободить всех политзаключенных.

В противном случае Тихановская пообещала общенациональную забастовку.

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Тихановская ошеломила высказыванием по Украине.







