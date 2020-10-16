Росія продовжує стикатися з проблемами на Кавказі, втрачаючи території, які контролювала десятки років
Сержант запасу Національної гвардії Латвії Август Августінс розповів для видання Діалог, що Кремль довгий час міг підтримувати "гармонію" між Баку і Єреваном, втягуючи Вірменію в міжнародні організації, створені Путіним, що дозволило йому просувати свої інтереси в регіоні – "як Вовку серед овець".
За словами сержанта, на Кавказі все у Росії було добре, поки з Туреччини не з'явився "сильніший і безсовісний вовк і не підтримав Азербайджан".
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"Участь Туреччини серйозно потрясла "кавказьку шахівницю" і сталося в той час, коли Путін нерозважливо завдає шкоди своєму власному престижу і впливу. Іншими словами, пряникова політика Путіна більше не діє на Кавказі, про що свідчить війна між давніми ворогами-Азербайджаном і Вірменією",- зазначає він.
При цьому експерт пояснив, що для Кремля це серйозний виклик, тому що на карту поставлені не тільки честь і престиж ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку-прим.ред.), але і її існування і союз Вірменії з Росією.
Формально ОДКБ не має повноважень втручатися, тому що ні Нагірний Карабах, ні Азербайджан не є членами організації. Поки ніхто не чіпає Вірменію, російська армія повинна діяти, принаймні, офіційно.
Він також звернув увагу на те, що об'єднані сили Путіна і Асада все частіше несуть ганебні втрати в Ідлібі, що також нездатне поліпшити становище Росії.
"Якщо Туреччина переможе в Нагірному Карабасі, це оголить слабкість Москви і покладе край існуванню ОДКБ: всі на Кавказі, крім вірмен, захочуть дружити з Ердоганом. І малі мусульманські народи, що довгий час перебували під гнобленням Москви, захочуть зробити те ж саме. І якщо Кремль вирішить застосувати силу проти малих народів Кавказу – а це більш ніж ймовірно – це тільки загострить ситуацію і спровокує радикальні теракти в Росії", - прогнозує експерт.
Загалом, схоже, що Кремль стрімко втрачає свій політичний вплив на Кавказі. Якщо Нагірний Карабах буде взято під контроль Азербайджану, це означатиме кінець одного з найтриваліших конфліктів, підтримуваних Росією.
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