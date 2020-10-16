Россия продолжает сталкиваться с проблемами на Кавказе, теряя территории, которые контролировала десятки лет

Сержант запаса Национальной Гвардии Латвии Август Августинс рассказал для издания Диалог, что Кремль долгое время мог поддерживать "гармонию" между Баку и Ереваном, втягивая Армению в международные организации, созданные Путиным, что позволило ему продвигать свои интересы в регионе – "как волку среди овец".

По словам сержанта, на Кавказе все у России было хорошо, пока из Турции не появился "более сильный и бессовестный волк и не поддержал Азербайджан".

"Участие Турции серьезно потрясло "кавказскую шахматную доску" и произошло в то время, когда Путин безрассудно наносит ущерб своему собственному престижу и влиянию. Другими словами, пряниковая политика Путина больше не действует на Кавказе, о чем свидетельствует война между давними врагами – Азербайджаном и Арменией", - отмечает он.

При этом эксперт пояснил, что для Кремля это серьезный вызов, потому что на карту поставлены не только честь и престиж ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - прим.ред.), но и ее существование и союз Армении с Россией.

Формально ОДКБ не имеет полномочий вмешиваться, потому что ни Нагорный Карабах, ни Азербайджан не являются членами организации. Пока никто не трогает Армению, российская армия должна бездействовать, по крайней мере, официально.

Он ткже обратил внимание на то, что объединенные силы Путина и Асада все чаще несут позорные потери в Идлибе, что также неспособствует улучшению положения России.

"Если Турция победит в Нагорном Карабахе, это обнажит слабость Москвы и положит конец существованию ОДКБ: все на Кавказе, кроме армян, захотят дружить с Эрдоганом. И малые мусульманские народы, долгое время находившиеся под угнетением Москвы, захотят сделать то же самое. И если Кремль решит применить силу против малых народов Кавказа – а это более чем вероятно – это только обострит ситуацию и спровоцирует радикальные теракты в России", - прогнозирует эксперт.

В общем, похоже, что Кремль стремительно теряет свое политическое влияние на Кавказе. Если Нагорный Карабах будет взят под контроль Азербайджана, это будет означать конец одного из самых продолжительных конфликтов, поддерживаемых Россией.



Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

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