Російські космонавти на МКС знайшли передбачуване місце витоку повітря за допомогою пакетика чаю
Як передає Politeka.net, про це повідомляють російські ЗМІ в соцмережах.
Нагадаємо, про витік повітря на МКС стало відомо 20 серпня. Пізніше космонавти знайшли пробоїну за допомогою пакетика чаю і ліквідують її поролоном і скотчем.
Такі методи російських космонавтів здивували користувачів мережі, а деякі запропонували їм використовувати знамениту синю ізоляційну стрічку.
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"Як же так, адже все повинно було вийти", " ось зі скотчем вони вже на правильному шляху", " Ізолентою, ізолентою потрібно було", "На місце витоку повітря на МКС слід повісити ікону, щоб скотч краще тримався", "СРСР тримався на синій ізоленті. Тепер секрет її виробництва загублений. А на скотчі довго не протримаєшся. Навіть на шотландському", - писали в мережі.
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