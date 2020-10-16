Російські космонавти на МКС знайшли передбачуване місце витоку повітря за допомогою пакетика чаю

Як передає Politeka.net, про це повідомляють російські ЗМІ в соцмережах.

Нагадаємо, про витік повітря на МКС стало відомо 20 серпня. Пізніше космонавти знайшли пробоїну за допомогою пакетика чаю і ліквідують її поролоном і скотчем.

Такі методи російських космонавтів здивували користувачів мережі, а деякі запропонували їм використовувати знамениту синю ізоляційну стрічку.

"Як же так, адже все повинно було вийти", " ось зі скотчем вони вже на правильному шляху", " Ізолентою, ізолентою потрібно було", "На місце витоку повітря на МКС слід повісити ікону, щоб скотч краще тримався", "СРСР тримався на синій ізоленті. Тепер секрет її виробництва загублений. А на скотчі довго не протримаєшся. Навіть на шотландському", - писали в мережі.

Раніше керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що РФ не допустить, щоб хтось привласнив єдиний супутник планети Земля.

«Ми в будь–якому випадку не допустимо приватизації Місяця ким би то не було», - заявив чиновник. За його словами, це суперечить міжнародному праву, і Росія не братиме участі в цій гонці.

Нагадаємо, головний космонавт Росії осоромився заявою про приватизацію Місяця.

Як повідомляла Politeka, путінська армія залишилася без найпотужнішої зброї.

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